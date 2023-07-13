菜鸟国际快递美国分拨中心增至 5 个，可实现全美平均 10 天送达

IT之家 7 月 13 日消息，菜鸟国际宣布达拉斯和芝加哥分拨中心于今天正式启用，加上此前投入运营的洛杉矶、纽约、迈阿密分拨中心，菜鸟美国分拨中心已增至 5 个。

菜鸟国际称，配合美国 5 大口岸，菜鸟在当地搭建了多元商业快递生态系统，包含落地配、区域邮政直送（DDU）和全国性配送等国际快递服务，针对跨境和本地商家的不同物流时效和成本需求。

图源菜鸟国际官方公众号

IT之家从菜鸟国际公众号获悉，菜鸟美国落地配已覆盖洛杉矶、旧金山、迈阿密等高密度核心城市群。在货物进入口岸完成清关后，菜鸟即可安排货物进入当地分拨中心，根据末端配送地址分区的颗粒度，进行精细化分拣。

菜鸟区域邮政直送（DDU）产品，可覆盖美东、美西口岸 150 公里以内的核心城市群。空运大包进入分拨中心后，菜鸟可根据邮编进行分拣，再交由邮政末端配送。

全国性配送包裹经由菜鸟国际快递北美快线运输，可实现美国全境平均 10 天、最快 5-6 日送达，与之前相比提速 40% 以上。

阿里巴巴近年来不断在快递领域扩张，除了在美国增加分拨中心以外，该公司近期还在国内推出了自营快递业务 —— 菜鸟速递，主打半日达、当日达、次日达和送货上门等品质快递服务。

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