悉尼启用彩色电子纸停车告示牌，采用 E Ink Kaleido 3 Outdoor 面板

IT之家 7 月 13 日消息，据 E Ink 消息，澳大利亚悉尼交通要道的智慧停车告示牌现已上线，成为全球首款商用的 Kaleido 3 Outdoor 彩色电子纸告示牌。

图源 E Iink

据介绍，这款由美国公司 Mercury Innovation 担任系统整合商的交通告示牌，除了具有一片 13.3 吋的电泳式电子纸荧幕 (EPD) 外，同步搭配一片太阳能板。这款配备有可变换停车标志、太阳能充电的告示牌，为悉尼地区在管理路边停车时，示范了同时兼顾数字转型与净零碳排的可能性。

据IT之家此前报道，Kaleido 3 Outdoor 技术在今年 4 月发布，其以彩色印刷式电子纸技术 (Print Color ePaper technology) 为基础，运用 RGB 色彩显示原理，让黑白的电子纸薄膜呈现温润的彩色显示表现。其操作温度范围介于 -15°C 至 65°C 之间，在天寒地冻或气候炎热地区，无需加装昂贵的高耗能加热或冷却设备，也能正常运作，减少额外电力消耗。E Ink Kaleido 3 反射式的特性，意味着在户外，阳光越强烈，影像能够越清晰地呈现，与自发光的 LCD 荧幕完全相反，而在夜间，也有前光的设计以辅助显示。

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