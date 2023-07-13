OPPO 台湾地区总经理：品牌市占率在台稳居前三，Reno 系列用户累计超百万

IT之家 7 月 13 日消息，据台媒《经济日报》报道，OPPO 台湾地区总经理刘金今天表示，尽管手机市场整体疲软，但 OPPO 在台上半年高端手机产品销量仍同比上涨 15%，并看好今年旗舰机销量增长 2 成。此外，OPPO 还将进驻华为之前在台北三创的门店，整合原先据点并新开大型旗舰店。

▲ 图源 OPPO 官网

OPPO 今天在台湾地区举行 Reno 10 Pro系列手机发布会，刘金在会上介绍，Reno 旗舰系列在台湾地区开卖至今累计超过 100 万用户，上一代 Reno 8 系列在台开卖首月销量同比增长 35%，这一代旗舰机开卖后希望能增长 15% 到 20% 以上。

近年来台湾地区手机市场销售疲软，刘金称：“整个市场确实感受很辛苦，但 OPPO 仍保持信心”。他介绍，OPPO 在台湾地区和亚太市场仍在成长，在亚太地区市占率为 14%，位居第三，在台湾地区也以约 12% 的市占率多年稳居第三，仅次于苹果和三星。

刘金进一步表示，OPPO 上半年在台湾地区高端手机销量同比增长 15%，先前推出的折叠机预购，跟上一代旗舰机相比增长达 80%。长远来看，刘金希望 OPPO 在台湾地区的整体市占率能达到 15%。

此外，华为台北三创店已在 6 月 18 日停业，OPPO 今天宣布将整合一楼原先门店，扩大面积以开出旗舰店。IT之家从官方获悉，目前 OPPO 在台湾地区共有 22 家实体门店，并计划未来进一步拓宽实体渠道。

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