OPPO 与理想汽车达成系统级深度合作，首家支持手表无感蓝牙车钥匙

IT之家 7 月 10 日消息，OPPO 官方今日宣布：OPPO 手表与理想汽车达成系统级深度合作，首家支持手表无感蓝牙车钥匙，功能覆盖理想全系列车型。实际上，这一功能此前早已适配 OPPO 手机。

IT之家提醒，这里的车钥匙功能仅支持 OPPO Watch 2、OPPO Watch 3 系列以及 OPPO Watch SE，支持独立使用，无需携带手机也可控制车辆。

早在 2020 年 12 月，OPPO 数字车钥匙就首发适配了理想 One。2021 年 3 月 发布的 OPPO Find X3 系列首次发布车管家功能，用户可以 ColorOS 桌面负一屏查看理想 One 的纯电和燃油续航，实现远程开关车门、鸣笛寻车、控制车内空调等功能。

2021 年 8 月，OPPO 还首次为 OPPO Watch 2 用户带来手表控车功能，抬起手腕即可查看车辆状态，实现车辆远程控制。

去年 6 月，OPPO Find X5 系列为理想 L9 适配无感解锁车钥匙，不需要物理车钥匙即可完成车门解锁等功能。

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