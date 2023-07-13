2024 款哈弗大狗官图发布：前脸有变，新增 2.0T 高功率版

IT之家 7 月 13 日消息，今日哈弗发布了 2024 款哈弗大狗的官方图片，新车在外观上进行了一些细微的调整，并且增加了一款 2.0T 高功率发动机可选。据悉，2024 款哈弗大狗将于近期宣布上市。

从官图来看，2024 款哈弗大狗的前脸部分主要对前格栅进行了修改，将 HAVAL 字母标识与前格栅条幅整合为一体，看起来更加简洁和时尚。前灯组仍然保持了圆形的设计风格，尾部方面新车新增了贯穿式尾灯组和新字体风格的 HAVAL 字母尾标，提升了整车的辨识度和视觉效果。

哈弗官方暂未公布 2024 款大狗的动力等信息，根据此前工信部的申报信息，2024 款哈弗大狗将搭载型号为 GW4N20A 的 2.0T 发动机，该 2.0T 发动机可理解为高功率版本，最大功率为 175 千瓦，相比在售现款大狗搭载的 2.0T 发动机最大功率提高了 20 千瓦。此外，预计现款大狗搭载的 1.5T 发动机也将继续提供。

作为一款定位于年轻人群的硬派 SUV，哈弗大狗在市场上表现出色，新车的推出无疑将进一步丰富消费者的选择，并提升品牌形象。有关 2024 款哈弗大狗的更多消息，IT之家将持续关注。

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