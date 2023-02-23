哈弗二代大狗新能源 SUV 实车亮相：“潮野力量美学”设计，1.5T+2 挡 DHT 动力总成

IT之家 2 月 23 日消息，长城汽车哈弗品牌此前公布了哈弗 H-DOG 正式命名 ——“哈弗二代大狗”，该车将于 2023 年 2 月 27 日正式上市，发布会将在深圳举行。

在发布之前，哈弗二代大狗已陆续亮相长城汽车线下店，展示了该车的实车外观、内饰。

作为“狗品类”首款中型 SUV，哈弗二代大狗车身长度为 4705mm，轴距达 2810mm，拥有 200mm 最小离地间隙，同时搭载 220V 反向放电功能，放电功率达 3.3kW。

哈弗二代大狗采用全新的“潮野力量美学”设计，采用镀铬材质的矩阵式格栅，由 80 颗 LED 组成部落时光骨灯。

该车的接近角达 24°、离去角 30°、纵向通过角 19°，配有 540° 场景影像 (360° 全景影像 + 180° 透明底盘)+ 车轮视角。

IT之家从长城汽车官方获悉，哈弗二代大狗采用了一套全新的 1.5T+2 挡 DHT 动力总成，总功率 240kW，总扭矩 530N・m。

哈弗官方数据显示，得益于 DHT 技术的加持，哈弗二代大狗 WLTC 综合油耗仅为 1.85L／100 公里，馈电油耗为 5.92L / 100 公里，综合续航里程超过 1000 公里。快充功率达 33kW，22 分钟可以实现 30%-80% 的电量。

内饰方面，哈弗二代大狗在细节上进行了全面升级，中控台采用了尺寸更大的 12.3 英寸全液晶仪表 + 14.6 英寸中控彩色屏幕，配备航空电子排挡，以及 9 英寸 W-HUD 抬头显示。

车内一共有多达 35 处的储物空间，值得一提的是上下两层的中央温控扶手箱，内置了空调出风口。后排座椅还有靠背 27°、31° 两挡调节。

智能配置方面，哈弗二代大狗搭载了最新一代咖啡智能座舱，拥有 250ms 智能语音唤醒速度，还能同时下达多重指令。