纪念红白机发售 40 周年：八位堂发布 F40 限量版手柄，439 元全球 1983 套

IT之家 7 月 13 日消息，复古手柄厂商八位堂 8BitDo 推出了一款纪念任天堂红白机发售 40 周年的 F40 限量版手柄，全球限量发售 1983 套，官方首发价 439 元。

八位堂官方表示，“猎户座真无线手柄 NS 版与红白机有个美好的巧合，都有‘手柄 + 底座’的设计”。该手柄将红白机手柄、红白机、卡带等复古元素融入到外观设计中，配有金色金属摇杆、暗金色按键字符以及“手柄 + 底座”的整体外观设计。

手柄摇杆采用了锌合金材质，并匹配真空镀金色，官方称可实现更好的质感和手感。手柄上方还显示了暗金色“I”“II”标识，由玩家自行选择购买。

该手柄基于八位堂猎户座真无线手柄（NS 版）打造，搭配金属触点充电底座，整体按键布局为 Switch 风格，配有线性弹力扳机、霍尔摇杆、六轴体感等，支持 2.4G / 有线连接。

此外，该手柄还附赠“小礼品 5 件套”如下：

F40 限量版 40 周年纪念钥匙扣一枚

F40 摇杆帽 4 个

IT之家此前报道，八位堂宣布迎来十周年，还推出了两款十周年纪念手柄，到手价 399 元。两款手柄分别为国内共创版、海外共创版，分别采用了中国风、黑色像素风设计，各限量 2013 套。

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