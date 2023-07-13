FC 红白机诞生 40 周年，任天堂将开设特别纪念网站

IT之家 7 月 13 日消息，任天堂初代家用游戏主机 FC 红白机将于本月 15 日迎来诞生 40 周年纪念日。红白机“一经推出便大受欢迎，与众多广受欢迎的游戏软件一起，为电脑游戏产业在全球的发展奠定了基础”。

据读卖新闻消息，任天堂日前宣布，7 月 15 日将推出纪念 FC 红白机诞生 40 周年的特别网站。该网站将着手回顾红白机的发展史，并详细介绍多款热门经典游戏。

1983 年 7 月，任天堂初代家用主机 FC 推出，其主机与手柄的配色为红白色，也因此被广大玩家赋予“红白机”的昵称。迄今为止，该机型已在全球售出 6191 万台，游戏软件总销量超过 5 亿套。

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IT之家注：该游戏主机在日本本土与海外市场拥有截然不同的外形和名称。日版官方名称为“Family Computer”（即 FamiCom，FC），欧美版官方名称为“Nintendo Entertainment System”（即 NES），其外观通体为灰色，昵称“灰机”。

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任天堂社长谷川俊太郎说：“当年第一次接触游戏的人现在正和他们的子孙一起玩游戏。”东洋证券高级分析师安田秀树指出：“视频游戏产业可以说是从 NES 发展起来的。”

现阶段在全球各地，FC 和 NES 的人气依然很旺。在复古热潮的背景下，许多人喜欢购买二手游戏，有时二手市场上的软件售价高达几十万日元（约合人民币 5000-50000 元）。

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