上汽荣威 eRX5 推出 7 月限时优惠 2.3 万元，补贴后新车售价 12.49 万元起

IT之家 7 月 13 日消息，7 月 13 日，上汽荣威宣布旗下全新荣威 eRX5 车型推出 7 月限时优惠，即日起至 2023 年 7 月 31 日，购车用户可享受限时购车补贴 2.3 万元起，补贴后荣威 eRX5 的售价来到 12.49 万元起，堪称该车型史低价格。

值得注意的是，今年 5 月 15 日上汽荣威已经针对该车型的售价进行了下调，售价区间为 14.79-15.99 万元。官方称该举措将“以更具冲击力和竞争力的价格在市场中展开竞争”。

IT之家此前报道，现款 eRX5 定位为中型 SUV，长宽高分别为 4655/1890/1655 (1664) mm，轴距为 2765mm。该车搭载了一块可滑动中控屏，尺寸达到 27 英寸，屏幕可根据需求在主驾驶与副驾驶之间拥有 300mm 的滑动距离。

动力方面，eRX5 在 RX5 的 1.5T 涡轮增压发动机基础上增加了 180kW 的永磁同步电机，最大马力能达到 432 马力，最大扭矩 570N・m，6.9 秒就能破百，NEDC 综合续航 1050km。

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