博世宣布 2026 年前投资 25 亿欧元开发氢能，已在中国生产车用燃料电池模块

IT之家 7 月 13 日消息，德国汽车零部件供应商博世今日表示，2021-2026 年该公司将在氢燃料电池技术上投资近 25 亿欧元（IT之家备注：当前约 198.5 亿元人民币），并预计到 2030 年将产生约 50 亿欧元（当前约 397 亿元人民币）的销售额。该计划比之前 2021-2024 年投资计划中指定的资金多了 10 亿欧元（当前约 79.4 亿元人民币）。

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博世预计，到 2030 年，五分之一重量为 6 吨或以上的新卡车将配备燃料电池动力系统。

博世表示，其燃料电池电源模块已在德国斯图加特-费尔巴哈工厂和中国重庆工厂开始生产。这种模块利用氢气为车辆提供电力，主要用于商业长途场景。

Nikola 将成为斯图加特-费尔巴哈制造模块的试点客户，预计将在 2023 年第三季度面向北美市场推出 8 级氢燃料电池电动卡车。

戴姆勒卡车则计划在 2025 年后将氢燃料卡车推向市场，并与沃尔沃组建合资企业，开发零排放技术。Stellantis 也在今年表示将向欧洲开始交付首批由氢燃料电池驱动的中型货车。相比之下，大众汽车子公司 Traton 则专注于传统电池电动技术的开发。

IT之家此前报道，氢燃料电池汽车可以在几分钟内补充燃料，并且比纯电动汽车的行驶里程要长得多。但是氢能基础设施缺乏，而且能效较低，都阻碍着氢燃料电池技术的普及。

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