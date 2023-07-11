丰田计划到 2030 年销售 20 万辆氢动力汽车，中国和欧洲为主要目标市场

IT之家 7 月 11 日消息，据路透社报道，丰田汽车 CTO 中岛裕树今日表示，该公司将专注于在中国和欧洲销售氢动力卡车和乘用车，并计划到 2030 年销售 20 万辆此类汽车。

▲ 图源 Pexels

这一决定标志着丰田的战略重心发生了转变。丰田一直是将氢燃料电池汽车作为电动汽车替代品的主要支持者，但此前丰田在该领域的重点一直放在乘用车和北美市场上。

此次战略更新是丰田本月成立独立的氢能部门以来首次战略调整，这个新部门致力于将燃料电池技术应用扩展到更广泛的领域，包括工业发电和商用卡车。

丰田在 2022 年售出了 3900 多辆燃料电池汽车，占其全球约 950 万辆汽车总销量的不到 1%。不过中岛裕树仍充满信心地表示：“也许听起来会有些奇怪，但 20 万在我们看来并不是一个大数字，我们相信这个数字以及更多的数字是可以实现的。”

中岛裕树称，通过重点关注氢产量和需求量较高的中国和欧洲，丰田的目标是降低成本。他还强调丰田将寻求加强与其他公司的联系。

IT之家此前报道，丰田和戴姆勒卡车控股公司今年 5 月曾表示，双方已同意在氢技术方面进行合作，并达成初步协议，合并各自在日本的卡车业务。

燃料电池汽车使用像电动汽车一样的电动机，但从燃料电池中获取电力。在燃料电池中，氢气被催化剂分离以产生电力。高成本和加氢站数量太少是导致氢燃料电池汽车难以普及的主要障碍，但氢动力汽车可以快速加注燃料并且比电动汽车行驶里程更长。

丰田援引市场研究公司富士经济的预测称，预计到 2030 年，全球燃料电池市场将增长至 350 亿美元（IT之家备注：当前约 2530.5 亿元人民币）左右，比 2020 年的水平增长 15 倍以上。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。