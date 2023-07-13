全国外卖行业首份平台企业集体合同签订，覆盖 300 万饿了么“蓝骑士”

IT之家 7 月 13 日消息，据中工网报道，全国外卖行业首份平台企业全网集体合同今日落地饿了么平台，覆盖饿了么全国 1.1 万个配送站点超过 300 万“蓝骑士”。

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来自饿了么平台全国七大片区的 175 位全网职工代表今日齐聚上海，参加饿了么平台（全网）一届一次职工代表大会（扩大）会议，现场审议通过全网《集体合同》及《工资专项集体合同》《女职工专项集体合同》《劳动安全卫生专项集体合同》等 3 个全网专项集体合同。

饿了么表示，内容聚焦外卖送餐员基础配送费标准和当地消费价格指数（CPI），充分考虑配送距离、用餐高峰、天气原因、路线难易等因素，提出“加大智能头盔投放力度，降低手机操作，减少安全隐患”“秉持‘算法取中’，合理设置送餐员配送时间”等条款，对送餐员群体最为关注的劳动报酬、劳动保护、保险福利的问题作出了充分回应。

此外，合同还明确规定饿了么和服务商完善送餐员沟通申诉通道，进一步强化与送餐员间常态化沟通机制。饿了么还将与中国财贸轻纺烟草工会共建 1000 个“一平米温暖”爱心驿站，帮助解决送餐员的歇脚、喝水、充电、学习、娱乐等需求。

本次签约的《劳动安全卫生专项集体合同》，针对当下全国气温不断走高的实际情况，在条款中注明“遇到极端天气、危险路况等情形的，根据实际情况相应调整配送机制，保障送餐员配送安全”。

IT之家从官方获悉，上述集体合同将适用于在饿了么平台注册，通过平台接受客户订单并根据要求，在一定时间内将餐品递送至指定地点的所有新就业形态劳动者。无论“蓝骑士”是否是平台自有员工，都将根据集体合同享受同等权益。

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