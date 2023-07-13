腾讯射击手游《高能英雄》开启“能爆测试”

IT之家 7 月 13 日消息，腾讯射击手游《高能英雄》能爆测试已在 7 月 13 日 17:00 正式开启。

据介绍，本次能爆测试版本根据玩家们的反馈对游戏的地图、武器、装备等系统进行了整体的升级优化，更多功能细节也进行了迭代调整。

据IT之家此前报道，《高能英雄》早在 2021 年 5 月就获得了国产游戏版号。

游戏简介：

在《高能英雄》中，玩家可以操控自己心仪的英雄角色，与队友驰骋沙场，体验爽快的刚枪战斗。同时，《高能英雄》有多种近未来科技枪械，为枪战游戏爱好者提供了恰到好处的压枪手感、丝滑的跟枪体验和枪枪到肉的音效反馈。

此外，《高能英雄》有大量的身法设定，如滑铲、蹬墙跳、攀爬等。玩家可以利用周围复杂的地形环境和建筑场景，打破平面战场的局限，达到出其不意的战斗效果。

在《高能英雄》中，玩家可以体验到丰富的护甲防御机制设定，还可以使用英雄技能，为自己建立起一片安全地带，抵御枪林弹雨。在此次“能爆测试”，游戏还新增了“升能护甲”。该护甲可以通过“造成伤害”、“打开物资箱”、“使用护甲升能器”三种途径升级。

《高能英雄》还有着丰富的道具设定和爆炸的伤害技能。当对敌人进行“火力覆盖”的同时，记得小心从天而降的飞弹洗礼！强悍的火力值让战斗不再是小打小闹，而是让人肾上腺素飙升的高能战斗。