中山大学团队首次发现液氮温区镍氧化物超导体，有望推动破解高温超导机理

IT之家 7 月 13 日消息，据中山大学官方微信号，中山大学王猛教授团队首次发现液氮温区镍氧化物超导体，这是中国科学家在全球率先发现的全新高温超导体系，也是人类目前发现的第二种液氮温区非常规超导材料。

中山大学表示，该成果也实现了基础研究领域“从 0 到 1”的突破，将有望推动破解高温超导机理，使设计和预测高温超导材料成为可能，实现更广泛更大规模的产业化应用。相关成果已发表于最新一期《自然》杂志上。

超导材料具有绝对零电阻、完全抗磁性和宏观量子隧穿效应的特殊性质，因此具有重要的科学和应用价值。自发现以来，已产生了 5 个相关的诺贝尔奖。中国科学家也因超导领域的突破两次获得国家自然科学一等奖，以及一次国家最高科学技术奖。

1986 年，科学家首次发现铜氧化物超导材料，随后包括中国科学家在内的多国科学家将其超导温度提升到了液氮温区（77 开尔文，即零下 196 摄氏度）。液氮的廉价和易得，推动了铜氧化物高温超导材料在信息技术、生物医学、科学仪器、电力、交通运输等领域的应用。

2008 年，日本科学家在一种铁砷基材料中发现了超导现象。很快，中国科学家合成出多种铁砷材料，将块材超导温度最高提高到 55K，并推动了其应用，但未能进入液氮温区。

铜氧化物至此仍是唯一液氮温区的非常规超导材料。“科学家在铜氧化物超导电性研究中掌握了很多实验现象和规律，然而与高温超导的因果关系无法确定。”清华大学教授张广铭说，高温超导的机理至今未知，成为近 40 年来物理学中最重要的科学问题之一。

中山大学表示，此次中国科学家首次发现在液氮温区超导的镍氧化物，意味着为世界超导研究开辟了新领域，将引领超导研究的方向。该论文也得到了《自然》杂志审稿人的高度评价，认为它“具有突出重要性”“是开创性发现”“业内将广泛关注”。

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