现代 Ioniq 5 N 电动小钢炮发布，百公里加速仅需 3.4 秒

IT之家 7 月 13 日消息，现代汽车今日推出了其首款电动性能车 Ioniq 5 N，这是一款拥有“赛车基因”的高性能电动掀背车，在 Ioniq 5 的基础上经过现代汽车性能部门 N 部门的大幅改造，拥有超过 600 马力的动力输出，可以在 3.4 秒内完成 0-100 公里 / 小时的加速。

Ioniq 5 N 采用了与标准版相同的 E-GMP 电动平台，但配备了更大的 84kWh 电池、定制的全轮驱动系统和一套“将驾驶员与汽车融为一体”的技术。

Ioniq 5 N 的标准功率为 600bhp，扭矩为 545lb ft，超过了与其共享平台的 577bhp 的起亚 EV6 GT。在“N Grin Boost”模式下，功率可提升到 641bhp，扭矩可达到 567lb ft，0-62mph 的加速时间仅为 3.4 秒，打败了宝马 M3。

Ioniq 5 N 的外观也与普通版有很大区别，更低、更宽，长度增加了 80mm，宽度增加了 50mm。前保险杠也经过了重新设计，呈现出更具赛道风格的外观，增加了主动进气格栅来冷却刹车。在后部顶部增加了翼式扰流板、扩散器和出风口，以优化气流和空气动力学。

车内也增加了新的桶形座椅和定制的方向盘，以及 12.3 英寸的数字仪表盘和中控屏幕。此外，Ioniq 5 N 还模拟了传统汽油车的变速箱和发动机声音，而且在换挡时会有实际的震动，以增强驾驶乐趣。

Ioniq 5 N 的制动系统也得到了显著的提升，以应对赛道场景。现代汽车将其动能回收系统与液压制动系统相结合，在赛道上，40-50% 的制动力由动能回收系统承担，而在公路上则为 80-90%。

Ioniq 5 N 的电池容量为 84kWh，续航里程预计在 200-220 英里（IT之家注：约 320-350 公里）之间。由于采用了 800V 的架构，可以在 18 分钟内从 10% 充电到 80%。

据悉，Ioniq 5 N 将于明年上市，售价还未公布，预计在 6.5 万英镑（约合人民币 60 万元）左右。

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