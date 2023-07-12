现代 IONIQ 5 N 汽车照片曝光，明年登陆国内市场

IT之家 7 月 12 日消息，韩国媒体 Autospy 近日分享了现代 IONIQ 5 N 汽车的高清照片，这是现代汽车公司首款高性能电动车型，采用了全新的“N”LOGO。

现代 IONIQ 5 N 汽车在外观设计上延续了 IONIQ 5 的造型，和此前的 i30 N，i20 N 和 Kona N 一样，采用标志性的“性能蓝”（Performance Blue）。

IT之家从报道中获悉，现代将于 7 月 13 日在英国“古德伍德速度节”（GoodWood Festival of Speed）上公开展示 IONIQ 5 N 汽车，并将于 2024 年登陆中国市场。

前脸保险杠、侧面和背面部分区域改为黑色，此外配有红色的主题色延伸。

现代 IONIQ 5 N 通过增加加宽轮拱，降低悬架等设计，整体给人的感觉更有侵略性。

内饰方面，Ioniq 5 N 配备了两块 12.3 英寸信息娱乐显示屏和数字仪表板。更运动的方向盘还集成了高性能蓝色拨片 - 用于可调节的再生制动 - 和一个“N”按钮，可能会为电动汽车提供动力提升。

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