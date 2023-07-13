美国支付平台 Flywire 宣布接入微信支付，将简化中国留学生学费支付流程

IT之家 7 月 13 日消息，美国第三方支付平台 Flywire 今日宣布与腾讯合作，接入微信支付服务作为中国学生和家庭在国外支付教育费用的支付方式。通过与腾讯的直接合作，Flywire 进一步简化了从中国支付国际学费和其他教育相关费用的学生的支付体验。

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Flywire 表示，微信支付是中国最流行的数字钱包服务之一，消费者已深深融入微信生态系统，因为微信允许用户在一个 App 内进行聊天、浏览和支付。尽管中国留学生在进行大额支付时也渴望复制这种简单的模式，但此前由于各种法规和限制，他们在海外支付学费时一直面临着漫长而复杂的流程。

Flywire 强调，与腾讯的合作旨在弥补这一遗憾，满足消费者对无缝支付体验的需求。通过 Flywire，中国学生可以使用微信支付以本国货币（人民币）向教育机构付款，而高等教育机构也将收到等额的当地货币。

Flywire 高级副总裁 Mohit Kansal 表示：“这种合作关系确保了对于使用 Flywire 的中国留学生而言，我们真的成为了他们的‘支付按钮’，通过提供本地化和无缝的支付功能，我们希望让学生、家庭和教育机构都受益。”

Flywire 称，中国学生在全球留学生中所占比例仅次于印度。根据国际教育研究所（IIE）的最新研究，中国是美国第一大留学生输出国，为美国经济贡献了超过 100 亿美元（IT之家备注：当前约 717 亿元人民币）。

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