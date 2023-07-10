科技昨夜今晨 0710：Switch 2 或明年推出、微信支付兑换免费提现额度不再累积、Threads 用户数突破 7000 万

“科技昨夜今晨”，现在是IT之家科技昨夜今晨播客栏目，今天是 2023 年 7 月 10 日，星期一，大家早上好，今天的重要科技资讯有：

1、长征系列火箭发射机会首次公开竞拍

不久前，航天科技集团发布我国首次火箭竞拍公告，有卫星发射需求的企业都可以通过竞拍的方式来获得进入太空的机会。这次竞拍的火箭是长征六号丙运载火箭，预计今年年底发射，这是一型两级液体运载火箭。一、二级采用液氧煤油推进剂，主要用于执行近地轨道和太阳同步轨道的发射任务，起拍价格为每公斤八万元，竞拍将在 7 月 13 日下午 3 点开始。>> 查看详情

2、Switch 2 或明年推出

据报道，在一篇针对鸿准精密工业股份有限公司的报道中，表示任天堂计划 2024 年第 1 季度推出新款 Switch 游戏掌机。信息称任天堂 Switch 2 游戏掌机在插电使用情况下，峰值输出功率为 28.6 瓦；在便携式模式下，峰值输出功率为 11 瓦。屏幕方面，Switch 2 开发硬件配备 720P OLED 屏幕，支持 24gbps HDMI 2.1，不支持 120Hz 刷新率，不过支持 10 bit HDR 和 4K60 输出。>> 查看详情

3、杭州亚运会公众售票官方网站上线

7 月 8 日上午 10 时，杭州亚运会公众售票官网正式上线，部分项目不同场次的门票开放购买，大家可通过官网进行选购，也可以通过支付宝搜索“智能亚运一站通”小程序，点击“票务通”购买门票。据悉，杭州亚运会门票分为纸质票和电子票。体育比赛门票价格从 20 至 1000 元不等，其中 60% 以上的票价不超过 100 元，平均票价不超过 160 元。>> 查看详情

4、微信支付兑换免费提现额度不再累积

据网友反馈，在微信支付有优惠内兑换今日好礼时，不再累积提现免费额度，已累积的额度可在 2023 年 12 月 31 日前兑换使用。后续可自行兑换 100、1000、2000 元固定额度的提现免费券。>> 查看详情

5、余承东担任霍邱二中“鸿蒙班”名誉班主任

霍邱二中从 2021 年开始，连续三年重点打造“精尖优”班级 ——“鸿蒙班”，今年拟聘请华为常务董事、终端 BG CEO 余承东担任名誉班主任。据了解，余承东是安徽省六安市霍邱县人，高中毕业于霍邱县第二中学，以霍邱县理工科第一名的成绩考取了西北工业大学，硕士研究生毕业于清华大学。>> 查看详情

6、Threads 用户数突破 7000 万

Meta 的 Twitter 竞品 Threads 自上线后，用户注册量持续激增。根据扎克伯格本人的说法，截至美国时间 7 月 7 日下午，Threads 的注册数已经超过了 7000 万大关。>> 查看详情

7、调查显示六成毕业生会考虑当网红

微博近日发布一项“当代年轻人就业在关注什么”问卷数据：近万名受访应届毕业生中，61.6% 的人就业时会考虑网红直播等新兴职业，只有 38.4% 选择完全不考虑。

根据《中国网络表演（直播与短视频）行业发展报告（2022-2023）》，以直播为主要收入来源的主播中，95.2% 月收入为 5000 元以下，仅 0.4% 主播月收入 10 万元以上。而且，18-29 岁年龄段主播最多，占全部主播的 64.2%；30-39 岁的占比为 20.9%，有些直播公司甚至规定主播年龄上限是 30 岁。>> 查看详情

8、苹果计划明年底在中国、日本等国家销售 Vision Pro 头显

据彭博社记者 Mark Gurman 报道，苹果预计 2024 年初在美国市场销售 Vision Pro 头显，前期在纽约及洛杉矶在内主要地区的 Apple Store 以专区形式进行实体展示，后续将扩展到美国境内所有 Apple Store。

同时，苹果计划在 2024 年底于全球市场开始销售 Vision Pro，消息透露苹果内部已经开始讨论是否选择英国与加拿大作为美国境外首批上市国家地区，后续将在法国、德国、澳大利亚、中国、日本及韩国市场销售。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。