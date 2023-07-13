AMD 回应锐龙 7040 系移动处理器推迟上市：OEM 产品开发时间比预期长

IT之家 7 月 13 日消息，外媒 TechPowerUp 近日采访了 AMD 高管 David McAfee，其中谈到了锐龙 7040 系列移动上市推迟的问题。

图源 TechPowerUp

David McAfee 表示，现已有搭载“Phoenix”系列处理器的产品上市，另外雷蛇和惠普的新品也即将上市。他认为，该系列处理器瞄准的是高端领域，OEM 厂商想要把产品打磨到更高的水平，导致开发时间比预期更长。

外媒提问，导致“Phoenix”系列处理器推迟上市是软件问题还是硬件问题？David McAfee 没有直接回应，称这种事情往往是很多原因结合在一起的。他还谈到了“Phoenix”平台的电源管理框架（PMF），称这种系统级的框架可确保处理器在正确的功率级别上运行，例如在运行 Office 应用或浏览网页时安静运行。

据IT之家此前报道，AMD R7 7840HS 系列处理器最初在今年 1 月份发布，原计划 3 月上市，之后推迟到 4 月，5 月底机械革命和惠普的部分产品终于开始上市。现在已经 7 月中旬，联想和华硕等大厂的 R7 7840HS 核显本仍未上市。

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