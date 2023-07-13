宏碁发布 RX 7600 显卡，仍是涡轮 + 轴流风扇设计

IT之家 7 月 13 日消息，宏碁在今年早些时候进军显卡市场，推出了掠夺者品牌的锐炫 A770 显卡，其采用了创新的轴流 + 涡轮双风扇散热设计。现在，宏碁又发布了掠夺者品牌 RX 7600 显卡，仍是涡轮 + 轴流风扇设计。

如上图所示，宏碁的 RX 7600 显卡采用了两种不同的风扇设计。按照宏碁此前的介绍，鼓风机式第 5 代 AeroBlade 3D 刀锋速冷金属散热风扇再加上轴流式 FrostBlade 2.0 风扇，可达到顶级散热效果。

相比下图的掠夺者锐炫 A770 显卡，宏碁新款 RX 7600 似乎砍掉了 RGB 灯。

掠夺者锐炫 A770

IT之家整理宏碁 RX 7600 规格如下：

这款显卡尺寸为 267x117.75mm，GPU 频率可达 2655MHz，170W TDP，配备 8GB GDDR6 显存，接口包括三个 DP 1.4 和一个 HDMI 2.1。

价格方面，宏碁 RX 7600 售价 8490 新台币（IT之家备注：当前约 1953 元人民币）。作为参考，AMD RX 7600 国行建议零售价为 2149 元。

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