“京东物流超脑”数智化供应链产品亮相，可生成仓储布局三维可视化方案

IT之家 7 月 14 日消息，2023 京东全球科技探索者大会在北京举行，京东言犀大模型正式推出，京东物流也发布了基于大模型的数智化供应链产品“京东物流超脑”及全新升级的京慧 3.0。

IT之家从京东物流了解到，“京东物流超脑”实现了多模态大模型对物流场景内容生成和创作的交互升级，提升交互效率和使用门槛。在交互层面，用户无需具备专业建模能力，可以直接描绘希望呈现的仓储布局效果，系统将快速生成三维可视化方案，并根据用户的描述，进行局部调整。

在决策层面，“京东物流超脑”可进行不同布局对比、归因分析和方案推荐，通过大模型分析、理解当前仓储 3D 模型的异常运营问题，给出改善性建议。

京东集团副总裁何田表示，京东物流将推进物流技术迈向数字原生时代，逐步形成 AI 自动生成供应链解决方案，数字孪生验证出全局最优方案，最终用于实践的完整闭环。

京东物流发布了一站式数智化供应链数据管理平台京慧 3.0，可结合客户的实际销量情况，为客户提供销量预测、库存预警、库存仿真、智能补货以及库存营销等智能决策产品。

京东物流智能供应链部负责人陈名臻表示，京慧已广泛应用于汽车、消费品、3C 电子等行业，在服务大型企业客户方面，最快 16 周帮助客户完成数字化升级；在服务中小企业客户方面，最快 3 天极速交付。

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