消息称一加首款折叠屏手机 OnePlus Open 将于 8 月 29 日发布

IT之家 7 月 14 日消息，据推特博主 @Max Jambor 爆料，一加首款折叠屏手机将于 8 月 29 日在国内发布，预计该产品被命名为“OnePlus Open”。

▲ 推特博主 @Max Jambor 爆料截图

目前，一加官方暂未公布首款折叠手机的配置信息。据外媒 MySmartPrice 此前爆料，这款新机将配备 7.8 英寸 2K AMOLED 内屏以及 6.3 英寸 AMOLED 外屏，两块屏幕的刷新率均为 120Hz。

图源 OnLeaks，下同

一加首款折叠屏手机预计采用高通骁龙 8 Gen 2 芯片，提供 16GB+256GB 的存储组合，内置 4800mAh 容量电池，支持 67W 快充。后置镜头包括 4800 万像素主摄、4800 万像素超广角镜头和 6400 万像素长焦镜头，目前无法确认光学变焦细节。

IT之家曾报道，推特博主 @OnLeaks 已经放出一加首款折叠屏手机的渲染图。可以看到，这款新机的机身采用人造皮革材质，相机模组采用圆形设计并配有哈苏标志性 logo。

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