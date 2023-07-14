首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
首页 > 安卓之家>安卓手机

消息称一加首款折叠屏手机 OnePlus Open 将于 8 月 29 日发布

2023/7/14 9:25:28 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：汪淼
评论：
感谢IT之家网友 软媒新友1933769 的线索投递！

IT之家 7 月 14 日消息，据推特博主 @Max Jambor 爆料，一加首款折叠屏手机将于 8 月 29 日在国内发布，预计该产品被命名为“OnePlus Open”。

图片 1

▲ 推特博主 @Max Jambor 爆料截图

目前，一加官方暂未公布首款折叠手机的配置信息。据外媒 MySmartPrice 此前爆料，这款新机将配备 7.8 英寸 2K AMOLED 内屏以及 6.3 英寸 AMOLED 外屏，两块屏幕的刷新率均为 120Hz。

图片 1

图源 OnLeaks，下同

一加首款折叠屏手机预计采用高通骁龙 8 Gen 2 芯片，提供 16GB+256GB 的存储组合，内置 4800mAh 容量电池，支持 67W 快充。后置镜头包括 4800 万像素主摄、4800 万像素超广角镜头和 6400 万像素长焦镜头，目前无法确认光学变焦细节。

IT之家曾报道，推特博主 @OnLeaks 已经放出一加首款折叠屏手机的渲染图。可以看到，这款新机的机身采用人造皮革材质，相机模组采用圆形设计并配有哈苏标志性 logo

图片 1

图片 1

图片 1

图片 1

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：OnePlus Open一加折叠屏手机

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用