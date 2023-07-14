网易《永劫无间》今日起转为免费游戏，上线索尼 PS5 平台

IT之家 7 月 14 日消息，网易旗下买断制武侠冒险类游戏《永劫无间》今日转为免费游戏，并登陆索尼 PS5 平台。

《永劫无间》服务器会在 7 月 14 日早 5:00 - 11:00 进行停服维护，也就是说 11 点以后就可以上线免费游玩了。

对于 7 月 14 日前建立角色的玩家，官方将赠送返魂花主题的宁红夜时装【耀世魂花】、定制头像【共矜】、【共矜宝箱任选礼】x10、以及对应所购买版本定价的金块（标准版 1960 金块、豪华版 3360 金块、终极版 4960 金块），老玩家今日上线即可领取。

而 7 月 14 日之后进入游戏的新玩家，将拥有一致的局内体验和局外系统，也可购买升级包升级至买断制的三个版本（标准、豪华、终极版）。考虑到匹配平衡，新玩家需要达到一定等级才可参与排位模式。

同时，《永劫无间》的二周年庆正式开启，包含了新武器双戟、新英雄玉玲珑、12V12 战场玩法、全新可交易外观等等。

据IT之家此前报道，《永劫无间》的全球销量已经突破 2000 万份，这使得《永劫无间》跻身于历史上销量最高的 200 款游戏之列，官方称之为“国产游戏的新标杆”。

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