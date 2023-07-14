行业首款 RISC-V 物联网安全芯片“港华芯”销量破百万，用于智能燃气表

IT之家 7 月 14 日消息，赛昉科技今日宣布，2023 年 7 月，行业首款 RISC-V 物联网安全芯片“港华芯”销量正式突破一百万片，这标志着 RISC-V 开源架构实现了在能源行业数字新基建中的重要突破。

据IT之家此前报道，“港华芯”由赛昉科技、微五科技与名气家三方联手研制，于 2022 年 11 月 29 日发布。其采用赛昉科技与微五科技的 RISC-V 芯片硬件基础，以及名气家安全协议与平台规范。

“港华芯”达到国密二级安全标准，支持 SM1/2/4/9 等国密和国际加密算法，号称可防御物理破解及侧信道攻击并且拥有超低功耗等优势。

目前“港华芯”的主要应用落地场景是智能燃气表，智能燃气表通过内置“港华芯”安全芯片，可实现与港华物联网平台的双向认证、密钥及数据的安全存储以及关键数据的加密传输等，以保证数据安全通信。

赛昉科技表示，当前，内置“港华芯”的智能燃气表已经在众多城市使用，为我国居民燃气安全保驾护航。未来，“港华芯”将会拓展到更多的能源物联网应用场景。

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