行业首款 RISC-V 物联网安全芯片“港华芯”发布，用于智能燃气表

IT之家 12 月 13 日消息，据港华燃气消息，11 月 29 日，由港华集团名气家主办的“港华芯暨生态合作发布会”于苏州港华大厦顺利举行。名气家战略合作伙伴赛昉科技、微五科技、芯昇科技、爱旗科技、紫光展锐、移远通信、中国电信、中国移动的代表们通过线上线下共同参与。

目前，我国智能燃气表市场处在物联网智能燃气表替代 IC 卡智能燃气表的阶段。由于物联网具有网络层级多，设备海量化、碎片化的特点，其安全挑战相比传统的互联网更为复杂。大多数物联网燃气表没有采用安全加密技术或者采用安全等级非常低的软件加密方式，不足以满足自身安全需求和国家法规要求。

据介绍，“港华芯”是由名气家、赛昉科技及微五科技三方联手研制的安全芯片，而且也是行业首款 RISC-V 物联网安全芯片，其采用的赛昉科技领先的 RISC-V 处理器 IP、微五科技芯片硬件基础和解决方案，以及名气家安全协议与平台规范，构成了“港华芯”的三大核心要素。

“港华芯”达到国密二级安全标准，支持 SM1/2/4/9 等国密和国际加密算法，可防御物理破解及侧信道攻击并且拥有超低功耗等优势。

智能燃气表通过内置“港华芯”安全芯片，可实现与港华物联网平台的双向认证、密钥及数据的安全存储以及关键数据的加密传输等以保证数据安全通信。港华物联网平台通过对密钥的统一管理及对数据的加解密，在终端层、网络层、平台层之间共同构建完整的安全防护体系，为我国燃气表的安全化转型提供关键保障。

IT之家了解到，早在 10 月底，“港华芯”就已成功应用在智能燃气表，并在杭州港华的用户家中正式挂表使用。