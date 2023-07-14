三星官方文档显示 Galaxy Z Flip5 手机售价 6599 列伊

IT之家 7 月 14 日消息，Roland Quandt 近日披露了一份三星官方文档，三星 Galaxy Z Flip5 手机售价为 6599 列伊（当前约合 10705 元人民币）。

该文档阐述了一项在罗马尼亚的活动细节，奖品是 10 台 Galaxy Z Flip5 手机，显示价值为 65990 列伊（IT之家注：当前约合 107053.66 元人民币）。

三星 256GB Galaxy Z Flip4 手机在罗马尼亚的发售价格为 5699 列伊（当前约合 9245.32 元人民币），新款机型贵了 900 列伊（当前约合 1460.04 元人民币）。

此前报告称三星 Galaxy Z Flip5 将从 256GB 版本起步，起售价为 1199 欧元（IT之家备注：当前约 9520 元人民币），相比较 256GB 版 Galaxy Z Flip4 贵了 30 欧元，比 128GB 版本贵了 90 欧元。

报告中还指出 512GB 版本 Galaxy Z Flip5 手机售价为 1399 欧元（当前约 11108 元人民币）。

该 PDF 文档当前依然可以访问，感兴趣的用户可以点击这里下载。

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