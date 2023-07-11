256GB 起步，三星 Galaxy Z Flip5 / Z Fold5 手机售价曝光

IT之家 7 月 11 日消息，消息源 @billbil_kun 近日分享了三星 Galaxy Z Flip5 和 Galaxy Z Fold5 两款可折叠手机在法国市场的售价。

报告称三星 Galaxy Z Flip5 将从 256GB 版本起步，起售价为 1199 欧元（IT之家备注：当前约 9520 元人民币），相比较 256GB 版 Galaxy Z Flip4 贵了 30 欧元，比 128GB 版本贵了 90 欧元。

报告中还指出 512GB 版本 Galaxy Z Flip5 手机售价为 1399 欧元（当前约 11108 元人民币）。

三星 Galaxy Z Fold5 也从 256GB 版本起步，起售价为 1899 欧元（当前约 15078 元人民币），比前代贵 100 欧元；512GB 版本售价为 2039 欧元（当前约 16190 元人民币），比前代贵 120 欧元；1TB 版本手机售价为 2279 欧元（当前约 18095 元人民币）。

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