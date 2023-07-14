零跑 C01 增程版车型通过工信部申报，配 1.5L 增程器

IT之家 7 月 14 日消息，日前，零跑品牌中大型轿车 C01 的增程版车型通过工信部申报。

从外观上看，新车与零跑 C11 系列沿用了类似的思路：增程车型在中网部分配备了密集的进气口，其余部分几乎没有变化。新车提供了前单目摄像头、B 柱盲区摄像头、翼子板装饰盖及摄像头、车身雷达等多种辅助驾驶硬件可供选装。

车身参数方面，新车长 5050mm，宽 1902mm，高 1515mm，轴距为 2930mm，整备质量 1995kg。

动力部分，零跑 C01 增程版配备由重庆小康动力有限公司提供的 1.5L 增程器，最大功率 70kW，匹配金华零跑新能源汽车零部件技术有限公司提供的动力总成，电机峰值功率 200kW。该车提供磷酸铁锂电池、三元锂电池可选，最大续航里程及油耗信息暂时不明。

IT之家此前报道，零跑汽车 6 交付 13209 台，同比、环比均增长。其中 C 系列交付 11600 + 台，占比超 87%，C11 车系交付 8900 + 台。

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