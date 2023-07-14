巨人网络与阿里云签署谅解备忘录，建立 “游戏 + AI”全面合作

IT之家 7 月 14 日消息，IT之家的小伙伴们可能对“巨人网络”有所耳闻，它是中国网络游戏市场代表性公司之一，代表作有《征途》《球球大作战》等。巨人网络与阿里云今日宣布达成“游戏 + AI”全面合作，双方在上海正式签署合作备忘录，共同促进“游戏 + AI”全面发展。

据悉，在上海奉贤举办的 2023“数字江海”数字经济产业创新大会上，双方签署了《巨人网络与阿里云关于“游戏 + AI”全面合作备忘录》， 根据合作备忘录，阿里云与巨人网络将共建“游戏 + AI”智算平台。

▲ 图源巨人网络官网

双方宣称，他们将基于巨人网络的游戏研发平台、阿里云通义千问大模型以及 AIGC 产品能力，开展全面合作，“打造 AI 在游戏领域的场景落地标杆项目”。在此基础上，双方还达成了全面合作伙伴关系，巨人网络与阿里云未来将在云游戏、云计算、网络和安全、AR / VR、游戏出海等领域展开全方面合作。

阿里云达摩院也将为双方合作提供深度技术支持。目前国内最大、由阿里云达摩院主导维护的 AI 模型开源社区魔搭社区 ModelScope ，将结合巨人网络业务需求场景，进行 AI + 创作工具、游戏 + AI 玩法的场景挖掘，持续迭代升级模型能力，提升产品性能。

巨人网络董事长史玉柱曾在今年年初表示， AIGC 工具目前已经应用到巨人网络所有游戏项目研发中，游戏 + AI 的结合是游戏行业未来趋势和方向，两者结合的精华将在游戏策划上，极大提升游戏性，因此巨人网络非常重视“游戏 + AI”布局。

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