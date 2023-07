韩国、马来西亚用户现可在中国内地使用支付宝或 3 个境外钱包支付

IT之家 7 月 14 日消息,据马来西亚媒体 SoyaCincau 报道,马来西亚 Touch'n Go (中文名为一触即通)子公司 TNG Digital 的 CEO 倪翔近日表示,Touch'n Go eWallet 已联通支付宝中国商家网络。此举意味着在中国内地的大马用户可使用自己的支付软件完成扫码支付,“就像中国人用支付宝一样方便”。目前,Touch'n Go eWallet 为马来西亚最大的电子钱包服务提供商。

同样的,韩国最大电子钱包服务商 Kakao Pay 的 CEO 申元根也在近期业绩电话会议表示,Kakao Pay 在华已经覆盖多线城市的商家网络。“随着东亚地区国际商旅需求量上涨,Kakao Pay 的海外支付业务将会迎来全面增长。”

2022 年 11 月,蚂蚁集团在新加坡金融科技街上宣布,为迎接杭州亚运会等国际盛会,方便境外用户,蚂蚁集团会通过 Alipay + 跨境支付和技术解决方案,实现海外电子钱包境内联通。

IT之家此前报道,腾讯控股和蚂蚁金服表示将允许用户将海外信用卡关联到其支付平台上,以此方便外国游客在华消费。腾讯和蚂蚁金服现可以向外国银行卡开放整个生态系统,允许外国游客使用从购买快餐到开通人寿保险在内的各种支付功能。

目前,使用“港版支付宝”Alipay HK、韩国 Kakao Pay、马来西亚 Touch'n Go eWallet 等 3 个境外钱包的用户,可以直接在支付宝商家完成网络扫码支付。

此外,上述国家和地区的用户也可以通过下载支付宝 App 绑定境外银行卡,同样实现支付宝扫码支付。

