凯迪拉克全新纯电 SUV Optiq 通过工信部申报：基于奥特能平台，最大功率 180kW

IT之家 7 月 14 日消息，工信部今日发布关于《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第 373 批），内有多款全新车型通过申报，其中包含凯迪拉克全新纯电 SUV Optiq。

新车与已上市的中大型纯电 SUV LYRIQ、已亮相但未上市的中大型超豪华纯电轿车 Celestiq 同为“q 字辈”，外观也采用了凯迪拉克最新的设计语言，配备胡须状的封闭式格栅，且有望同样支持发光。整车设计语言沿用凯迪拉克棱角分明的风格，不过也有较为圆润的线条。

该车长宽高分别为 4822/1912/1642（或 1644）mm，轴距 2954mm，体型与燃油车型 CT5 和“同父异母的兄弟”别克 E5、E4 等车型相当。其定位将是中型 SUV，有望与蔚来 ES6 等车型形成竞争关系。

动力方面，该车基于通用奥特能平台研发，配备一台最大功率为 150kW 或 180kW 的驱动电机和上汽时代提供的动力电池，未来有望推出双电机四驱车型。

IT之家此前报道，凯迪拉克目前唯一在售的纯电车型 LYRIQ 锐歌价格与权益得到调整，售价 37.97 万元起，下定可享 2000 元抵 2 万元 / 3000 元抵 2 万元送家充桩，定金膨胀活动时间为 7 月 10 日-8 月 31 日。

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