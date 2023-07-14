Unity 内测 Safe Voice 服务，利用 AI 自动识别玩家不当聊天内容

IT之家 7 月 14 日消息，游戏引擎开发商 Unity 近日推出了一项新功能 Safe Voice，该技术旨在通过 AI 检测玩家在游戏聊天中类似“问候父母”的不当内容。

▲ 图源 Unity 官网

据 Unity 介绍，这项服务能分析玩家语音数据的语气、音量、音调、语调、情绪和交互背景，以帮助系统和玩家更快采取行动。

Unity 强调，该功能“可以帮助打造一个健康的社区以减少用户流失”。在这方面，为了反映不同社区的特征，Safe Voice 引入了对特定单词或表达方式的危害性进行优先排序的功能，以及为不同内容分配危害性分数的功能，从而能更有效地对某类不当发言进行判别，帮助管理员更快惩罚恶意用户。

Unity 表示，Safe Voice 与引擎无关，因此它可以与 Unity、虚幻或者其他游戏引擎一起使用，并适用于 Xbox、PS、PC、Android、iOS 等平台，且还能与 Unity 的语音和文本聊天解决方案 Vivox 连接。

在隐私保护方面，Unity 强调录制和分享对话会事先征得玩家个人同意，且不会验证个人身份以采集潜在的敏感个人信息。

目前该应用正处于内测状态，有内测用户反映，如果玩家将许多“新奇的脏话”用较为友好的语气表达出来，该系统似乎难以准确识别出来。

IT之家此前报道，微软近期也推出了一项游戏语音检测服务，Xbox Series X|S 和 Xbox One 用户将能够在多人游戏中录制语音聊天中的不当内容，并向微软安全团队报告。

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