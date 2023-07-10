Unity 首席执行官：生成式人工智能将使游戏开发速度提高 5-10 倍

IT之家 7 月 10 日消息，一般视频游戏世界需要数百名游戏设计师、图形艺术家和音乐家花费多年时间来创造。

Unity 首席执行官约翰・里奇蒂洛（John Riccitiello）在接受美联社采访时表示，生成式人工智能将使游戏“更快、更好、更便宜”，尤其是大幅提高开发速度，大约为 5 到 10 倍。

IT之家注：Unity 是实时 3D 互动内容创作和运营平台，涉及包括游戏开发、美术、建筑、汽车设计、影视在内的所有创作领域。

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他相信，AI 不会导致大规模工作岗位流失，而是会推动该行业的发展，并有助于以更快的速度打造同类高质量 AAA 游戏。

“我不认为任何人在创造方面的工作会被人工智能取代，但它会被使用人工智能的人类取代。”

从太阳光在草叶上的反射方式到游戏中 NPC 的行为方式，生成式 AI 可以有效地简化整个设计过程。他指出，这适用于《使命召唤》《侠盗猎车手》等大型游戏中的每一行对话、环境细节和灯光效果。

不仅如此，Riccitiello 还补充道，通过 AI 工具可以更快地进行游戏测试、微调和调试，这些工具可以在开发人员花费的时间的一小部分内模拟游戏中的场景。

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