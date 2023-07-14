Hi nova 11 手机现身电信终端产品库：骁龙 778G 5G 处理器 + 4500mAh 电池

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作者： 小泵

IT之家 7 月 14 日消息，型号为 MIZ-BD00 的 Hi nova 11 现身中国电信终端产品库，配备 8GB 内存与 256GB 存储，提供雪域白、曜金黑、11 号色 3 种配色。

电信终端产品库信息显示，Hi nova 11 各版本基础信息如下表所示：

版本 8+256GB 零售价格 2799 屏幕尺寸 6.7 前置摄像头 6000 万像素 后置摄像头 5000 万像素 + 800 万像素 RAM 8GB ROM 256GB

Hi nova 11 重 168 克，拥有 161.29×74.96×6.88mm 的机身尺寸，采用 6.7 英寸屏幕。

配置方面，Hi nova 11 搭载 SM7325 处理器（骁龙 778G 5G），内置 4500 mAh 电池，无 3.5mm 耳机孔。

IT之家附 Hi nova 11 详细参数列表：

参数名称 参数内容 网络频段 CDMA BC0,GSM B5,GSM B8,GSM B3,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B1,FDD-LTE B1,FDD-LTE B3,FDD-LTE B4,FDD-LTE B26,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,FDD-LTE B18,FDD-LTE B19,WCDMA B4,TD-LTE B34,5GNR（Sub-6） n41,5GNR（Sub-6） n78,5GNR（Sub-6） n1,5GNR（Sub-6） n3,5GNR（Sub-6） n5,5GNR（Sub-6） n8,5GNR（Sub-6） n28 是否支持电信 800MHz 支持 是否支持中国电信 VoLTE 支持 厂商全称 中邮通信设备有限公司 品牌 Hi nova 产品型号 MIZ-BD00 智能操作系统 Android 12 其他操作系统平台及版本 无 其它标配配件 数据线，使用手册，皮套 / 手机壳 产品上市时间 20230717 产品市场定位 新潮炫酷 电池配件 单电单充 用户卡数量 双卡 载波聚合（CA） 支持 AP 型号 SM7325 AP 主频 2400 用户卡规格 (卡 1) 4FF 用户卡规格 (卡 2) 4FF 智能操作系统衍生版本备注 无 指纹识别 是 电池形式 内置 显示分辩率 1084*2412 触摸屏类型 电容式触摸屏 键盘类型 无 键盘材质 无 Flash 内存（单位：Mbyte） 237568 最大支持扩展内存 不支持 感应 光线感应，重力感应，距离感应 NFC 支持 U 盘模式 不支持 蓝牙无线通信 支持 WLAN 无线通信（WIFI / WIPI） 均支持 电池类型 锂电 电池容量（单位：毫安时） 4500 在线空中升级 支持 MEID 支持 长短信 支持 彩信 支持 外观类型 直板 天线设计 内置 外壳材质 铝合金 + 塑胶 + 板材 产品尺寸 161.29×74.96×6.88 产品重量 168 电源及 USB 接口 USB TYPE-C 屏幕数量 单屏幕 是否支持中文繁体 支持 是否支持 GPS 支持 是否支持北斗系统 支持 USB 传输效率 USB 2.0HS 耳机接口 Type-C 其他接口 无

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