Hi nova 11 手机现身电信终端产品库：骁龙 778G 5G 处理器 + 4500mAh 电池

IT之家 7 月 14 日消息，型号为 MIZ-BD00 的 Hi nova 11 现身中国电信终端产品库，配备 8GB 内存与 256GB 存储，提供雪域白、曜金黑、11 号色 3 种配色。
电信终端产品库信息显示，Hi nova 11 各版本基础信息如下表所示：
|版本
|8+256GB
|零售价格
|2799
|屏幕尺寸
|6.7
|前置摄像头
|6000 万像素
|后置摄像头
|5000 万像素 + 800 万像素
|RAM
|8GB
|ROM
|256GB
Hi nova 11 重 168 克，拥有 161.29×74.96×6.88mm 的机身尺寸，采用 6.7 英寸屏幕。
配置方面，Hi nova 11 搭载 SM7325 处理器（骁龙 778G 5G），内置 4500 mAh 电池，无 3.5mm 耳机孔。
IT之家附 Hi nova 11 详细参数列表：
|参数名称
|参数内容
|网络频段
|CDMA BC0,GSM B5,GSM B8,GSM B3,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B1,FDD-LTE B1,FDD-LTE B3,FDD-LTE B4,FDD-LTE B26,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,FDD-LTE B18,FDD-LTE B19,WCDMA B4,TD-LTE B34,5GNR（Sub-6） n41,5GNR（Sub-6） n78,5GNR（Sub-6） n1,5GNR（Sub-6） n3,5GNR（Sub-6） n5,5GNR（Sub-6） n8,5GNR（Sub-6） n28
|是否支持电信 800MHz
|支持
|是否支持中国电信 VoLTE
|支持
|厂商全称
|中邮通信设备有限公司
|品牌
|Hi nova
|产品型号
|MIZ-BD00
|智能操作系统
|Android 12
|其他操作系统平台及版本
|无
|其它标配配件
|数据线，使用手册，皮套 / 手机壳
|产品上市时间
|20230717
|产品市场定位
|新潮炫酷
|电池配件
|单电单充
|用户卡数量
|双卡
|载波聚合（CA）
|支持
|AP 型号
|SM7325
|AP 主频
|2400
|用户卡规格 (卡 1)
|4FF
|用户卡规格 (卡 2)
|4FF
|智能操作系统衍生版本备注
|无
|指纹识别
|是
|电池形式
|内置
|显示分辩率
|1084*2412
|触摸屏类型
|电容式触摸屏
|键盘类型
|无
|键盘材质
|无
|Flash 内存（单位：Mbyte）
|237568
|最大支持扩展内存
|不支持
|感应
|光线感应，重力感应，距离感应
|NFC
|支持
|U 盘模式
|不支持
|蓝牙无线通信
|支持
|WLAN 无线通信（WIFI / WIPI）
|均支持
|电池类型
|锂电
|电池容量（单位：毫安时）
|4500
|在线空中升级
|支持
|MEID
|支持
|长短信
|支持
|彩信
|支持
|外观类型
|直板
|天线设计
|内置
|外壳材质
|铝合金 + 塑胶 + 板材
|产品尺寸
|161.29×74.96×6.88
|产品重量
|168
|电源及 USB 接口
|USB TYPE-C
|屏幕数量
|单屏幕
|是否支持中文繁体
|支持
|是否支持 GPS
|支持
|是否支持北斗系统
|支持
|USB 传输效率
|USB 2.0HS
|耳机接口
|Type-C
|其他接口
|无
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