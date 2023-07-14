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Hi nova 11 手机现身电信终端产品库：骁龙 778G 5G 处理器 + 4500mAh 电池

2023/7/14 18:00:16 来源：IT之家 作者：小泵 责编：小泵
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IT之家 7 月 14 日消息，型号为 MIZ-BD00 的 Hi nova 11 现身中国电信终端产品库，配备 8GB 内存与 256GB 存储，提供雪域白、曜金黑、11 号色 3 种配色

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电信终端产品库信息显示，Hi nova 11 各版本基础信息如下表所示：

版本8+256GB
零售价格2799
屏幕尺寸6.7
前置摄像头6000 万像素
后置摄像头5000 万像素 + 800 万像素
RAM8GB
ROM256GB

Hi nova 11 重 168 克，拥有 161.29×74.96×6.88mm 的机身尺寸，采用 6.7 英寸屏幕。

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配置方面，Hi nova 11 搭载 SM7325 处理器（骁龙 778G 5G），内置 4500 mAh 电池，无 3.5mm 耳机孔。

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IT之家附 Hi nova 11 详细参数列表：

参数名称参数内容
网络频段CDMA BC0,GSM B5,GSM B8,GSM B3,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B1,FDD-LTE B1,FDD-LTE B3,FDD-LTE B4,FDD-LTE B26,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,FDD-LTE B18,FDD-LTE B19,WCDMA B4,TD-LTE B34,5GNR（Sub-6） n41,5GNR（Sub-6） n78,5GNR（Sub-6） n1,5GNR（Sub-6） n3,5GNR（Sub-6） n5,5GNR（Sub-6） n8,5GNR（Sub-6） n28
是否支持电信 800MHz支持
是否支持中国电信 VoLTE支持
厂商全称中邮通信设备有限公司
品牌Hi nova
产品型号MIZ-BD00
智能操作系统Android 12
其他操作系统平台及版本
其它标配配件数据线，使用手册，皮套 / 手机壳
产品上市时间20230717
产品市场定位新潮炫酷
电池配件单电单充
用户卡数量双卡
载波聚合（CA）支持
AP 型号SM7325
AP 主频2400
用户卡规格 (卡 1)4FF
用户卡规格 (卡 2)4FF
智能操作系统衍生版本备注
指纹识别
电池形式内置
显示分辩率1084*2412
触摸屏类型电容式触摸屏
键盘类型
键盘材质
Flash 内存（单位：Mbyte）237568
最大支持扩展内存不支持
感应光线感应，重力感应，距离感应
NFC支持
U 盘模式不支持
蓝牙无线通信支持
WLAN 无线通信（WIFI / WIPI）均支持
电池类型锂电
电池容量（单位：毫安时）4500
在线空中升级支持
MEID支持
长短信支持
彩信支持
外观类型直板
天线设计内置
外壳材质铝合金 + 塑胶 + 板材
产品尺寸161.29×74.96×6.88
产品重量168
电源及 USB 接口USB TYPE-C
屏幕数量单屏幕
是否支持中文繁体支持
是否支持 GPS支持
是否支持北斗系统支持
USB 传输效率USB 2.0HS
耳机接口Type-C
其他接口

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关键词：Hi nova 11

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