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中邮 Hi nova 11 手机发布会定档 7 月 17 日，slogan 为“5G 智慧新体验”

2023/7/14 12:23:32 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：汪淼
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IT之家 7 月 14 日消息，中邮 Hi nova 11 手机官方海报现已公布，该产品将于 7 月 17 日 14:30 正式发布，海报 slogan 为“5G 智慧新体验”。

据IT之家此前报道，博主 @鹏鹏君驾到 已经曝光了 Hi nova 11 的物料信息。从图中可以看到，这款新机提供绿色和白色至少两种配色，前置 6000 万像素 4K 超广角人像镜头，后置 5000 万超感知影像，支持 5G 网络，支持 66W 超级快充 Turbo，配备 6.88 毫米超薄臻彩直屏。

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图源博主 @鹏鹏君驾到 ，下同

关于这款手机的外观设计以及更多配置，大家可以参考华为 nova 11 手机该手机全系搭载骁龙 778G 4G 移动处理平台（Hi nova 11 有望搭载 5G 版本），配备 6.7 英寸 2412×1084 OLED 直屏，支持 120Hz 刷新率以及 1440Hz 高频 PWM 调光，机身内置 4500mAh 电池，支持 66W 快充。

影像方面，华为 nova 11 后置 5000 万像素超感知摄像头（f / 1.9）以及 800 万像素超广角微距摄像头（f / 2.2），前置 6000 万像素超广角追焦摄像头（f / 2.4）。

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关键词：Hi nova 11 手机

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