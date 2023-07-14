中邮 Hi nova 11 手机发布会定档 7 月 17 日，slogan 为“5G 智慧新体验”

IT之家 7 月 14 日消息，中邮 Hi nova 11 手机官方海报现已公布，该产品将于 7 月 17 日 14:30 正式发布，海报 slogan 为“5G 智慧新体验”。
据IT之家此前报道，博主 @鹏鹏君驾到 已经曝光了 Hi nova 11 的物料信息。从图中可以看到，这款新机提供绿色和白色至少两种配色，前置 6000 万像素 4K 超广角人像镜头，后置 5000 万超感知影像，支持 5G 网络，支持 66W 超级快充 Turbo，配备 6.88 毫米超薄臻彩直屏。
关于这款手机的外观设计以及更多配置，大家可以参考华为 nova 11 手机。该手机全系搭载骁龙 778G 4G 移动处理平台（Hi nova 11 有望搭载 5G 版本），配备 6.7 英寸 2412×1084 OLED 直屏，支持 120Hz 刷新率以及 1440Hz 高频 PWM 调光，机身内置 4500mAh 电池，支持 66W 快充。
影像方面，华为 nova 11 后置 5000 万像素超感知摄像头（f / 1.9）以及 800 万像素超广角微距摄像头（f / 2.2），前置 6000 万像素超广角追焦摄像头（f / 2.4）。
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