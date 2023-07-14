智己 LS6 单电机车型完成工信部申报：定位中型 SUV，成都车展亮相

IT之家 7 月 14 日消息，智己品牌的第三款车型 LS6 今日再度现身工信部申报名单中。这次与上个月通过申报的车型不同，因为这次亮相的是该车的单电机车型。

新车定位中型 SUV，整车轮廓相当圆润、流畅。对比此前通过申报的双电机车型，外观基本保持一致，同样可以选装激光雷达。此外，该车还提供了多达 8 种轮毂样式和颜色的组合，可选与车身同色轮毂。车尾方面，该车提供了“无鸭尾”和“有鸭尾”两种样式，空气动力性能预计会有所不同。

新车长宽高分别为 4904/1988/1669mm，轴距 2950mm。

动力方面，智己 LS6 配备一台永磁同步电机，最大功率为 231kW，最高车速 200 公里每小时，电池由宁德时代与上汽合资的企业上汽时代提供。

IT之家此前报道，6 月 30 日智己汽车 CEO 刘涛于个人微博发文预热了这款全新的 SUV 车型，并表示新车将在成都车展首发亮相。

新车有望与刚上市不久的小鹏 G6 形成竞争关系。智己 LS6 同样基于 800V 碳化硅平台研发而成，号称零百加速时间小于 3.5 秒，极速可达 252km/h。作为对比，小鹏 G6 顶配的 700 四驱性能 Max 百公里加速时间为 3.9 秒，最高车速 202km/h。

IT之家此前推测，新车有望推出单电机后驱、双电机四驱两种动力系统，如今随着单电机、双电机车型陆续通过工信部申报，此前的猜测得到了验证。

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