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首页 > 智车之家>新能源汽车

消息称奥迪将与智己汽车在平台方面合作，两者均与上汽有关

2023/7/12 17:20:38 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 西窗旧事 的线索投递！

IT之家 7 月 12 日消息，据博主 @王国信 Eeo 从消息人士处得到的信息，奥迪会与智己在平台上合作。智己是上汽旗下的高端品牌，而上汽本身也是奥迪的合作伙伴。

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该博主分析称，从产品价格来看，智己的产品在 20-50 万元区间，这与奥迪主力产品所在区间基本重叠。这也避免了奥迪在使用中国本土车企的平台后，对其本身造成品牌伤害。为避免市场受到波动较大，此次购买平台有可能会采取“南北分治”的差异化策略来进行

不过，该博主似乎并不看好此番操作，并劝奥迪“尽早放弃吧”。

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据IT之家此前报道，德国媒体 Automobilwoche 透露，为了应对中国日益竞争的电动汽车竞争，奥迪正在从中国当地寻找电动平台合作伙伴，以缩短其车型的开发时间。

对此，奥迪中国方面回应称：“入华 35 年来，奥迪一直致力于为推动中国汽车产业发展作出贡献。秉持‘在中国，为中国’战略，四环品牌坚定践行在华承诺，推动互利共赢的本土化发展。众所周知，中国汽车市场正处于有史以来最大的变革时期，奥迪将携手各方共同制定战略方针，共创成功未来。”

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关键词：奥迪上汽智己

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