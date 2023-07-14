首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
首页 > 智车之家>汽车新闻

长城哈弗全新 SUV 车型工信部申报，备选名称霹雳狗、祥龙、猛龙、威龙等

2023/7/14 18:00:55 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：汪淼
评论：

IT之家 7 月 14 日消息，长城旗下的哈弗品牌又有新车要跟大家见面了。在工信部今天公布的关于《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第 373 批）中，哈弗此前预告的全新车型 B26 通过申报。

图片 3

该车整体采用了方盒子一般的造型，配有大尺寸的保险杠和下包围，辅以车顶行李架、黑色轮眉，透露出非常明显的硬派越野气息。

图片 4

车身尺寸方面，该车长 4800（不含后置备胎为 4680mm），宽 1916mm，高 1822mm轴距为 2738mm，仍属于紧凑型 SUV 的范畴。

图片 5

至于这个“小书包”，也有两种形态可选。一种是硬派越野常见的外挂备胎，另一种则是一款圆角矩形的储物箱。

值得注意的地方在于，哈弗 B26 提供了种类繁多的备选名称。据工信部提供的申报图片，该车有哈弗猛龙、哈弗祥龙、哈弗威龙、哈弗大狗 Pro、哈弗霹雳狗这些后部标识可选，名称多达 5 种

图片 2

图片 1

动力方面，新车将采用哈弗 Hi4 智能电混四驱系统，匹配排量为 1.5 升的涡轮增压发动机，最大功率为 123kW，不过电机参数和电池容量暂未公开。

IT之家此前报道，目前 Hi4 智能电混四驱系统已经推出两套动力总成：

  • 1.5L 混动专用发动机，匹配代号为 DHT 70 的前桥电机和代号为 P4 的后桥电机，两台电机最大功率分别为 70 千瓦和 150 千瓦；

  • 1.5T 混动专用发动机，匹配代号 DHT 80 的前桥电机和代号为 P4 的后桥电机，两台电机最大功率分别为 80 千瓦和 150 千瓦。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：哈弗哈弗B26

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用