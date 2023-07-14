长城哈弗全新 SUV 车型工信部申报，备选名称霹雳狗、祥龙、猛龙、威龙等

IT之家 7 月 14 日消息，长城旗下的哈弗品牌又有新车要跟大家见面了。在工信部今天公布的关于《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第 373 批）中，哈弗此前预告的全新车型 B26 通过申报。

该车整体采用了方盒子一般的造型，配有大尺寸的保险杠和下包围，辅以车顶行李架、黑色轮眉，透露出非常明显的硬派越野气息。

车身尺寸方面，该车长 4800（不含后置备胎为 4680mm），宽 1916mm，高 1822mm，轴距为 2738mm，仍属于紧凑型 SUV 的范畴。

至于这个“小书包”，也有两种形态可选。一种是硬派越野常见的外挂备胎，另一种则是一款圆角矩形的储物箱。

值得注意的地方在于，哈弗 B26 提供了种类繁多的备选名称。据工信部提供的申报图片，该车有哈弗猛龙、哈弗祥龙、哈弗威龙、哈弗大狗 Pro、哈弗霹雳狗这些后部标识可选，名称多达 5 种。

动力方面，新车将采用哈弗 Hi4 智能电混四驱系统，匹配排量为 1.5 升的涡轮增压发动机，最大功率为 123kW，不过电机参数和电池容量暂未公开。

IT之家此前报道，目前 Hi4 智能电混四驱系统已经推出两套动力总成：

1.5L 混动专用发动机，匹配代号为 DHT 70 的前桥电机和代号为 P4 的后桥电机，两台电机最大功率分别为 70 千瓦和 150 千瓦；

1.5T 混动专用发动机，匹配代号 DHT 80 的前桥电机和代号为 P4 的后桥电机，两台电机最大功率分别为 80 千瓦和 150 千瓦。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。