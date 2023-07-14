体验升级，Nothing Ear（stick）耳机可升级固件支持主动降噪功能

IT之家 7 月 14 日消息，据IT之家网友反馈，Nothing Ear（stick）耳机现在可以通过升级固件的方式获得主动降噪功能。

从图片中可以看出，此次升级是将固件版本从 1.0.1.76 升级到 1.0.1.85，随后就可以在 App 中看到有主动降噪的开关了。

Nothing Ear（stick）耳机于 2022 年 10 月发布，发售价 99 美元（IT之家备注：当前约 709 元人民币），发售时并不支持降噪功能，下附 Nothing Ear（stick）耳机参数详情：

这款耳机采用了半入耳式设计（即没有硅胶头），12.6 毫米的驱动单元，配合充电盒电池续航可达 29 小时。圆柱形充电盒设计的灵感来自于口红，并且在不使用时也是透明的，以展示耳机，只要转动一下就能打开充电盒取出耳机。

Nothing Ear（stick）支持清晰语音技术（Clear Voice Technology），该技术利用每个耳机上的 3 个麦克风，在通话时降低外界风声和其他人的说话声。这款耳机支持触控功能，可用于播放、暂停、跳过歌曲、语音助手和音量控制。

Nothing 新款耳机还支持 Bass Lock 功能，能根据周围的环境动态地调整低音。新耳机具有 IP54 防水和防尘功能，单次充电可播放 7 小时音乐，配合充电盒可延长到 29 小时，支持与安卓设备快速配对。Nothing 声称，由于其符合人体工程学的设计，新耳机可以全天佩戴。

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