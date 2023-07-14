巴斯夫宣布与长三角物理研究中心合作，重点关注固态电池和钠离子电池

IT之家 7 月 14 日消息，全球知名化学公司巴斯夫今日宣布，与科技创新型企业长三角物理研究中心在江苏省溧阳市成立联合研究中心，将重点关注固态电池和钠离子电池。

▲ 图源 巴斯夫官微

新的研究中心被命名为“巴斯夫–长三角物理研究中心新能源汽车及储能联合研究中心”。IT之家从巴斯夫官微获悉，该中心旨在加速在电动汽车和储能领域先进材料和解决方案的创新。

根据协议，双方将围绕电池和电池包的材料和解决方案展开合作，重点关注固态电池和钠离子电池。这些被广泛认为将在下一代电动汽车和储能发挥重要作用。

巴斯夫大中华区董事长兼总裁楼剑锋表示：“创新是巴斯夫近 160 年来取得成功的基石。当今社会，我们比以往任何时候都更需要紧密合作，协同创新，从而应对气候变化等挑战。非常高兴巴斯夫与长三角物理研究中心携手合作，聚焦新能源汽车和储能领域的核心技术，加速创新和商业化落地，推动能源转型，共筑绿色低碳的未来。”

中国科学院物理研究所副所长胡江平表示：“联合研究中心面向新能源产业重大应用需求建立研究团队和项目，开发下一代解决方案。长三角物理研究中心和巴斯夫汇聚双方优势，开展上下游联动，协同创新。我们期待合作中产出优秀的技术成果，实现产业化，推动行业发展。”

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