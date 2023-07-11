机构：全固态电池车有望于 2030 年进入量产，续航力将追平燃油车

IT之家 7 月 11 日消息，日前，咨询机构 TrendForce 发布报告，随着各大车厂加速固态电池投资、研发，搭配高活性正负极材料的全固态电池有望在 2030-2035 年左右开始量产，届时锂电池能量密度可达 500Wh/kg，对应续航里程约为液态锂电池 2-3 倍，追平燃油车续航力（即燃油车加满油之后，能行驶的最远里程数）。

▲ 图源 TrendForce

IT之家注意到，当前的新能源车主要使用液态锂电池，依据正极材料不同分为磷酸铁锂电池、镍钴锰电池（三元锂电池）两类，且能量密度皆已逼近各自的极限。

TrendForce 报告中指出，当前三元锂电池车型续航里程约为 500-600km，磷酸铁锂电池电池续航里程约为 300-500km，对比燃油车 600-1200km 的续航里程仍有 2-3 倍差距。与此同时，活性较高的材料搭配锂电池，传统液态电解质在充放电过程中存在较高的热失控风险。而固态电解质在结构上较稳定，可有效防止电池短路。

目前，日系车企主要布局硫化物固态电解质，如丰田和松下合资成立“Prime Planet Energy&Solutions”公司，共同开发固态电池，并宣布将于 2027 年量产全固态电池车。

欧美车企在硫化物、氧化物、聚合物电解质三种技术路线上均有布局，譬如奔驰为固态电池企业辉能科技的主要投资者之一。

国内车企大多布局氧化物，且已有半固态电池产品量产，如蔚来、东风、赛力斯等车企，预计最快今年内就有搭载半固态电池的车型量产，也使中国成为全球半固态电池最快装车的国家。不过，半固态电池的能量密度约为 300-400Wh/kg，与全固态电池相比仍有明显差距。

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