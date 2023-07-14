国家食品安全风险评估中心：阿斯巴甜按我国现行标准规范使用可保障安全

IT之家 7 月 14 日消息，国家食品安全风险评估中心今日就有关国际机构发布的阿斯巴甜评估结果回应称，阿斯巴甜按照我国现行标准规范使用可以保障安全。

国家食品安全风险评估中心表示，致癌物质的致癌风险通常由两个因素决定。其一是致癌能力，IARC 主要依据人类流行病学调查和病例报告、动物试验和生物学机制研究等，将致癌证据强度分为 1 类，2A、2B 类和 3 类（其中 1 类具有人类致癌性，2A 类对人类很可能致癌、2B 类对人类可能致癌但缺乏充分科学证据，3 类为尚无法分类）。

另一因素是暴露水平，指人体实际摄入或接触该有害物质量的多少。IARC 将阿斯巴甜列为 2B 类可能致癌物，说明其对人类致癌性的科学证据尚不充分，需进一步研究考证。通过对其用量进行控制管理，能够保障其使用的安全性。

国家食品安全风险评估中心联合国家癌症中心结合 JECFA 最新评估结果和我国居民消费情况进行安全性评估，阿斯巴甜按照我国现行标准规范使用可以保障安全。国家食品安全风险评估中心将继续关注 IARC 和 JECFA 等组织机构的风险评估动态及各国反应和举措，通过最严谨的标准和最严格的监管，确保食品安全的底线。

IT之家此前报道，国际癌症研究机构（IARC）、世界卫生组织（WHO）、粮食及农业组织食品添加剂联合专家委员会（JECFA）公布了无糖甜味剂阿斯巴甜对健康影响的评估结果。

评估结果显示，国际癌症研究机构援引对人类致癌性的“有限证据”，将阿斯巴甜归为可能对人类致癌之列（国际癌症研究机构第 2B 组），联合专家委员会重申其每日允许摄入量为每公斤体重 40 毫克。

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