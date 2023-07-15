苏宁易购半年度业绩预告：归母净利亏损 15-20 亿元，同比减亏 27.03%- 45.27%

IT之家 7 月 15 日消息，苏宁易购发布 2023 年半年度业绩预告，归属于母公司股东净利润亏损 15-20 亿元，同比减亏 27.03%-45.27%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润亏损 16－21 亿元，同比减亏 23.83%-41.96%；不考虑汇率波动带来的公允价值变动损失及汇兑损失影响， 以及家乐福中国闭店带来的一次性相关赔偿等费用支出及计提的商誉及长期资产减值准备，业务经营相关的利润亏损 2.5-5 亿元，同比减亏 74.70%-87.35%。

IT之家从报告中得知，截至 6 月 30 日苏宁易购零售云加盟店总数达到 10286 家，零售云渠道商品销售总规模同比增长 42.5%，其中二季度同比增长 54.2%；上半年家电 3C 家居生活专业店可比门店销售收入同比增长 14.9%，其中二季度同比增长 18.4%。

上半年家乐福中国闭店带来一次性赔偿等费用支出及商誉及长期资产减值，合计带来家乐福中国净亏损 9.5-11 亿元。基于家乐福中国业务的调整，下半年经营性业务利润亏损将持续快速收窄。

此前，苏宁易购宣布旗下首批 1000 余家门店已经入驻抖音生活服务平台，支持“家电 3C 到店团购”。同时，苏宁易购今年内还将与抖音进一步深化合作，计划实现 100 家苏宁易家广场店及旗舰店入驻抖音生活服务平台。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。