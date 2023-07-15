盘点五款经典的 FC 游戏：《魔兽都市》、《猛鬼街》、《幻兽创世纪》...

当年一直以为红白机游戏是“取之不尽”的。

在我的童年记忆中接触过不少的游戏，包括在同学家、朋友家、亲戚家......

那个年代，我们随时都会发现一些新游戏。

多年后，我们在翻看杂志时就会发现，原来红白机也是有数量的。日本有一个玩家曾经将所有的正版红白机卡带全都收集了，花了将近二十年的时间，这不得不让人佩服啊！

不说这毅力，就这些正版卡带的价格，就已经不是一般玩家可以承受的了。

红白机当年的数量是：1267，这其中包含了官方公布的，以及其他机器平台发行的游戏数量。如果要是加上山寨的游戏，估计这数量还得翻几倍吧！

但是大家并不知道，在红白机盛行的年代，其实还有很多开发到一半，或者已经开发完成却没有发行的游戏。大多都是因为 16 位机的出现中断了开发计划，又或者是关键的核心人员离职，导致游戏无法深入开展下去。

今天，小编就来和大家一起看看哪些“中道崩殂”的红白机游戏吧！

《魔兽都市》

英文名《Monster City Naga》

这款游戏当年可是 IREM 的野心之作啊！IREM 你不知道是谁？

SNK 和 CAPCOM 的核心成员和缔造者都是从这家公司“剥离”出来的。我们熟悉的《铁钩船长》《暴力刑警》《忍者棒球》的发行公司。

IREM 在红白机平台发行的作品很多，而且款款都是精品。

像是：《快杰洋枪》《成龙踢馆 2》《大力工头》《小超人帕豆》《嘉蒂外传》《迷宫岛》《地下勇者》

IREM 的游戏往往不会出现在合集卡之中，要么是单卡，要么就是在 4 合 1、3 合 1、5 合 1、7 合 1、6 合 1..... 这类游戏比较少的卡带之中。

而这款被称为《魔兽都市》的游戏，当年明明开发完成了，但不知道为何没有发行。

从游戏中透露出来的资料和画面可以看到，游戏是 JRPG 类型，画风做得非常棒。

战斗模式是当时最流行的回合制。而这种画面呈现的高清怪物，无疑大大增加了游戏的容量。

游戏野外的场景，和其他 RPG 没什么区别，但是却加入了时辰的设定。分为白天和黑夜，遇到的怪物完全不同。掉落的经验值和道具装备也有区别。

IREM 当年其实还有不少的游戏都因为骨干的离开而放弃了。

当年 IREM 打算在 PCE 发行的两款游戏《天马英雄传》和《终极之旅》，完成度已经非常高了。甚至都开始宣传了，但最后还是没有发行。让苦苦等待的玩家们备受折磨啊！

《少年魔法师》

一款尝试超越《塞尔达》和《勇者斗恶龙》的 RPG 游戏。看画面操作，这就是综合了《勇者斗恶龙》《Mother》的一款游戏。

估计你不会想到，这款游戏原定是由 IGS 发行的哦！游戏设计师曾经设计过《女武神传说》《瓦尔基里传说》，由此可以判断，这款游戏的质量肯定不错。

这款游戏的开发进度如何呢？基本上已经开发完成，进入销售之前的宣传阶段了。

当时的电视台已经开始播放游戏的视频，演示操作和玩法，玩家们看到了纷纷摩拳擦掌。

游戏的宣传画和说明书也都出现了。

其中详细介绍了游戏的世界观和背景故事，以及道具的使用，怪物的弱点。

遗憾的是，这么经典的一部作品最终还是没有发行，多多少少让人有些遗憾啊！

不过这些绝版的游戏，如果现在发行的话，对于哪些喜欢收藏的玩家来说也算是一件好事吧！

《幻兽创世纪》

《Genjuu Souseiki》，这应该是最让人惋惜的游戏了吧！

游戏放出宣传画面的时间是 90 年，此时可正是红白机游戏开发的最后的高峰时期啊！

游戏中玩家扮演的是神明，与其他的神明打怪兽，征服抢回被怪物们占据的地盘。（我怎么感觉看到了《雪人兄弟》的主角）

由于年代比较久远，当年的宣传画已经有些模糊，不过依然可以看到游戏画面，和我们熟悉的 RPG 游戏非常相似

游戏中的反派们，果然各个看上去都“凶神恶煞”的，一看就知道不好对付的样子。

《Rygar》

Tecmo 于 1986 年开始制作的游戏，在每个阶段都有宣传，最终还是没有发行比较可惜啊！

看人物的动作，感觉和《阿尔卑斯古战士》非常的相似啊！难道两者之间有什么关系吗？

《猛鬼街》

《A Nightmare on Elm Street》

这是一款完全颠覆三观的游戏，要是当年发行的话真不知道后果是什么。

因为游戏中主角扮演的人是变态杀手：弗莱迪，你要做的是使用邪恶的力量和特殊的能力在梦中杀人，并且在他们追捕到你，并且用火烧死你之前，用尽一切办法来纠缠那些追捕你的人。

杀死所有的人之后，弗莱迪就安全了。玩家可以控制主角通过线路、管道在榆树街到处穿梭，还可以通过镜子穿越到另一个房间。

孩子们手中都有武器，而且其中还有部分人拥有“Dream Alter Egos”。如果在他们醒来之前成功得手的话，那就没有麻烦了。但要是他们苏醒过来，那弗莱迪就会被报复而死。

据说当时在内测的时候就有人感到身体不适，最终不得不取消游戏的发行计划。

本文来自微信公众号：街机情怀 （ID：JJQH66），作者：我们的街机时代

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。