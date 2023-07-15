英特尔发布 4575 图形驱动：A750 显卡在《铁血联盟 3》游戏中表现优于 RTX 3060

IT之家 7 月 15 日消息，英特尔近日面向锐炫（Arc）和锐炬（Iris）显卡，发布了 31.0.101.4575 图形驱动，最大的亮点是支持《原始裂变 / 恐龙浩劫》（Exoprimal）和《铁血联盟 3》（Jagged Alliance 3）。

英特尔官方表示相比较此前的 31.0.101.4514 版本，用户升级 31.0.101.4575 图形驱动之后，《英雄联盟》（DX11）游戏性能提高了 6%，在 1080p 和 1440p 分辨率以及极高的图像质量设置下提高了 10%。

英特尔还表示在《铁血联盟 3》游戏中，英特尔锐炫 A750 图形显卡的性能要优于 12GB 显存的 GeForce RTX 3060 显卡，在 1080P 和 1440P 分辨率下可以稳定输出 60fps 以上。

IT之家在此附上新版驱动修复的其它问题如下：

修复了《光环：无限》（DX12）在载入游戏菜单时会冻结或崩溃的问题。

修复 XSplit Broadcaster 在运行 Dota 2（DX11）时崩溃的问题。

关于《铁血联盟 3》游戏介绍：

民选总统神秘失踪、非法军事部队“军团”攫取大权，大犬座之国因而陷入了一片混乱。深受玩家喜爱的游戏系列推出了这一款正统续作，快来聘请雇佣兵，迎接有趣角色，投身于讲究战术的回合制战斗吧。

关于《Exoprimal》游戏介绍：

以人类最强“动力装甲”击败史上最凶“恐龙”的团队对战动作游戏 在本作中，玩家需要穿上针对各“职业”强化的最新型“动力装甲”，迎战以压倒性的数量大举袭来的“恐龙浩劫”，是一款线上专用的团队对战动作游戏。

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