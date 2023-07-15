EA 回应《EA SPORTS FC 24》游戏封面人物不够逼真

IT之家 7 月 15 日消息，EA 昨日官宣将于 9 月 29 日推出足球游戏《EA Sports FC 24》，网友随后发现该游戏封面的角色不够逼真，质疑其游戏系统。

这张封面合影包括现任和退役足球运动员，包括埃尔林・哈兰德（Erling Haaland）、布卡约・萨卡（Bukayo Saka）、罗纳尔迪尼奥（Ronaldinho）、贝利（Pele）、安德烈・皮尔洛（Andrea Pirlo）等等。

玩家批评 EA 封面中运动员的脸，主要为罗纳尔迪尼奥，皮尔洛和萨卡三人，不符合真人，调侃 EA 将足球运动员当做《Sims》游戏推进。

EA 执行制片人 John Shepherd 在接受 IGN 采访时，回应了玩家的质疑，希望能消除玩家的顾虑。IT之家翻译部分声明内容：

我们这款游戏拥有超过 1.9 万名球员，因此让如此多的球员出现在封面上，并不是一件容易的事情。

整个处理的批准数量也非常复杂，这里我就不赘述了。

但很重要的一点是，我们做了很多事情，来尽可能还原球员角色，我们会为玩家提供出色的视觉效果。

我们收到了大量关于封面以及游戏相关的反馈，这对于 FC 继续前进具有重大意义。