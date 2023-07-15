EA 回应《EA SPORTS FC 24》游戏封面人物不够逼真

IT之家 7 月 15 日消息，EA 昨日官宣将于 9 月 29 日推出足球游戏《EA Sports FC 24》，网友随后发现该游戏封面的角色不够逼真，质疑其游戏系统。
这张封面合影包括现任和退役足球运动员，包括埃尔林・哈兰德（Erling Haaland）、布卡约・萨卡（Bukayo Saka）、罗纳尔迪尼奥（Ronaldinho）、贝利（Pele）、安德烈・皮尔洛（Andrea Pirlo）等等。
玩家批评 EA 封面中运动员的脸，主要为罗纳尔迪尼奥，皮尔洛和萨卡三人，不符合真人，调侃 EA 将足球运动员当做《Sims》游戏推进。
EA 执行制片人 John Shepherd 在接受 IGN 采访时，回应了玩家的质疑，希望能消除玩家的顾虑。IT之家翻译部分声明内容：
我们这款游戏拥有超过 1.9 万名球员，因此让如此多的球员出现在封面上，并不是一件容易的事情。
整个处理的批准数量也非常复杂，这里我就不赘述了。
但很重要的一点是，我们做了很多事情，来尽可能还原球员角色，我们会为玩家提供出色的视觉效果。
我们收到了大量关于封面以及游戏相关的反馈，这对于 FC 继续前进具有重大意义。
据了解，《EA SPORTS FC 24》在 Steam 的标准版售 248 元，终极版售 418 元，感兴趣的小伙伴点此购买。在 8 月 22 日前预购终极版可获得：
在 11 月 27 日获得不可交易的 UEFA Champions League 或 UEFA Women's Champions League Ultimate Team 英雄物品
提前 7 天抢先体验，9 月 22 日即可开始游戏
4600 FC Points
9 月 22 日起可在 Ultimate Team 中参与 Nike 活动
Nike Ultimate Team 活动租借球员物品（24 场比赛）
Nike × EA SPORTS FC Ultimate Team 球衣
不可交易的 Ultimate Team 第 1 周本周最佳阵容球员物品
外加所有标准版奖励
预购标准版可获得：
封面球星租借球员物品（10 场比赛）
2 个大使租借球员挑选物品（1 名男性和 1 名女性，租借期限为 5 场比赛）
俱乐部模式比赛风格槽位解锁
球员职业生涯模式中额外的球员个性点数
经理职业生涯模式中可雇佣的 5 星级教练
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