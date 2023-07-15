真“猩球崛起”？如果人类消失，最可能上位的是狒狒

本文来自微信公众号：SF 中文 （ID：kexuejiaodian），作者：SF

如果现在有一种只攻击人类的特异病毒，强大到让整个人类都灭绝了。而在人类灭绝了之后，它自己也消失了。那么，在此后的时间里，哪个物种有可能占据人类空出来的位置，它们能否发展出类似于我们的技术?

文 | 路易斯・比利亚松

译 | 李想

编 | 闻静

人类空出来的位置就“真香”吗？

我们常常以是否使用工具、拥有语言和文化以及改变环境的能力，来衡量一种生物的优劣。这显然是一种以人类为中心的评价体系，只侧重我们擅长的方面，而忽略那些我们不擅长的事情。

细菌的总数和总质量都超过了人类，它们不仅在地球上分布得比我们广，而且很可能会在我们消失后，继续存在很长时间。

在 99.9% 的地球生命史里，即便没有人类智慧的参与，地球也运转得很好。所以就算我们消失了，也不是非得有另一种生物来“取代”我们的位置不可。

章鱼和海豚都已经非常聪明了，但生活在水中的它们无法使用火和电，所以提炼金属和制造机器对它们来说是不可能的。要是它们打算到陆地上发展，从水生到陆生的过程大约需要 1 亿年的努力。

最大的“潜力股”—— 狒狒

再看陆地上，现有的灵长类动物相对更容易占领我们腾出的环境。

在南非，狒狒就生活在居民区周围，它们是群居动物，智力与黑猩猩相当。人类灭绝后，它们会立刻接管我们的地盘，以及我们留下的食物和牲畜。这可能会导致它们的数量在短期内出现爆炸式增长。

即便食物耗尽，他们也能依靠我们留下的建筑物遮风挡雨，甚至可能开始使用我们留下的某些金属工具和刀具。这将给它们带来可观的生存优势，帮助它们在与其他灵长类动物和捕食者的竞争中胜出。

但狒狒可能用不了人类的机械，因为在它们学会如何使用和维修前，机械装置恐怕早就锈毁了。但几千年后，留存下来的精炼金属和塑料仍有可能帮助它们迈上自己的科技之路。

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