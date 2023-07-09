人类能否用气溶胶遮住太阳，超级计算机帮助科学家评估风险

IT之家 7 月 9 日消息，一台新型超级计算机将帮助气候科学家研究如果向平流层注入人造反射太阳光的气溶胶，是否会改变地球雷暴和降水的情况。

这台名为 Derecho 的超级计算机本月开始在美国国家大气研究中心运行，将让科学家能够运行更详细的天气模型，以研究太阳地球工程（solar geoengineering）的效果，太阳地球工程是一种通过改变太阳光的方向来降低地球温度的有争议的想法。

科罗拉多州立大学的气候科学家克里斯汀・拉斯穆森说，她正在研究人造气溶胶如何影响降水模式。她说，由于 Derecho 比之前的国家大气研究中心的超级计算机快 3.5 倍，她的团队可以运行更详细的模型，展示释放气溶胶如何导致降水的区域变化，增加了科学家对太阳地球工程风险的了解，这台机器也将用于研究与气候变化相关的其他问题。

拉斯穆森在接受采访时说：“为了了解对雷暴的具体影响，我们需要使用可以运行很多年的非常高分辨率的模型。这台更快的超级计算机将使我们能够进行更多的模拟，时间跨度更长，分辨率更高，超过我们目前能够支持的水平。”

IT之家注意到，美国国家大气研究中心的这一消息是在拜登政府上周五发布一份报告之后公布的，该报告对研究太阳地球工程作为降低全球温度上升的一种方式表示了谨慎支持。国家大气研究中心主要由美国联邦政府下属的一个独立机构 —— 国家科学基金会资助。

白宫的报告是在 60 多位领先科学家发表公开信之后发布的，呼吁对通常被称为太阳辐射修饰的一种方法进行更多研究，这是一种改变地球自然系统以应对气候变化的方法。欧盟决策者上周也发表了一份声明，呼吁对与地球工程相关的风险进行国际评估。

欧盟的声明称：“这些技术给人类和生态系统带来了新的风险，同时也可能加剧国家之间的权力失衡，引发冲突，并引发众多道德、法律、治理和政治问题。”

反对地球工程的人士说，使用气溶胶和其他物质将太阳光反射离开地球可能导致未知、破坏性的天气模式。他们还认为，太阳地球工程可能产生全球依赖性，因为如果停止这个过程，温度可能会突然上升。

拉斯穆森说，新的超级计算机将让科学家能够建立和运行复杂的模型，以评估地球工程相关的风险。大气组成的微小变化可能会对整个生态系统产生巨大影响，包括人类社区。她还称，地球工程是应对气候变化的最后手段。

她说：“我们需要非常谨慎。我不是在任何方面主张推进任何这类缓解措施。最好的办法是尽可能地停止化石燃料排放。”

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