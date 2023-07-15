华擎 W790 工作站主板上架：支持新一代至强、8 内存插槽，7699 元

IT之家 7 月 15 日消息，华擎今年早些时候发布的 W790 WS 主板现已在京东上架，售价 7699 元，比华硕的 8999 元的 W790-ACE 稍微便宜。

据IT之家此前报道，华擎 W790 WS 高度优化支持 W-2400 系列处理器，并兼容支持 W-3400 系列处理器， 最高可支持 56 核 112 线程的处理器型号。W790 WS 提供 8 条 DDR5 RDIMM 插槽， 支持四通道内存及 2DPC 设计，最大安装容量达 2TB, 并支援 ECC 内存。

此外，W790 WS 主板支持 PCI-Express 5.0 规范，配置了 4 条 PCI-Express 5.0 x16 插槽及 1 条 PCI-Express 4.0 x16 插槽，4 组 Blazing M.2 SSD 插槽 (PCIe Gen5 x4), 可支持最高 128Gbps 传输速度，搭配 2 组 USB4 / Thunderbolt 4 Type-C 接孔，支持 40Gbps 速度及 PD 3.0 快充技术，以及 1 组 U.2 mini SAS (SFF-8643) 接口。W790 WS 主板也支持 ASRock Blazing Quad M.2 SSD PCI-Express x16 扩充卡，其内建 4 组 M.2 25110 插槽 (PCIe Gen5 x4), 并带有散热设计。W790 WS 配置了双 10 GbE 有线网口 + 2.5 GbE 有线网口，内建 2T2R Wi-Fi 6E 无线网络模组，提供 Gigabit 等级的无线传输速度。

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