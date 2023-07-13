华擎正式发布 Taichi Lite 系列主板：可选 Z790 和 B650

IT之家 7 月 13 日消息，华擎 Taichi Lite 系列主板最初在今年台北电脑展亮相。今日，华擎宣布正式发布 Taichi Lite 系列主板，可选 Z790 Taichi Lite 及 B650E Taichi Lite。

华擎表示，两款新品承袭既有 Z790 / B650E Taichi 型号的规格，并因应市场需求，倡导简约洗练美学，聚焦于效能、功能及耐用度表现，为消费者带来兼具强大性能及价格竞争力的高阶主板新选择。

IT之家附 Taichi Lite 系列主板简介如下：

Taichi Lite 系列主板均搭载市面最强的 24 相 VRM 供电设计，并提供包括 PCIe 5.0 接口，可支持最新世代显示卡以及 Gen5 SSD，此外还内建 USB4 Type-C 接口。Z790 Taichi Lite 另搭载 60W PD 3.0 快充功能，可支持手机、平板甚至笔记本电脑。

目前，华擎 Taichi Lite 暂未上架电商平台。

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